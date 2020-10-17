١٧‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١١:٢٥ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84078438
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في الاشارة الى القيود التسليحية التي ستنتهي بعد ساعات..

خطيب زادة: اولوية ايران الرئيسية السلام والاستقرار في المنطقة

خطيب زادة: اولوية ايران الرئيسية السلام والاستقرار في المنطقة

طهران / 17 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة الى انتهاء القيود التسليحية على ايران بعد ساعات، مؤكدا بان اولوية ايران الرئيسية هي السلام والاستقرار في المنطقة.

وكتب خطيب زادة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم السبت: ان البيان الرسمي لوزارة الخارجية الايرانية حول انتهاء القيود التسليحية لصادرات وواردات الاسلحة سيصدر في غضون ساعات.

واضاف: ان ايران بانتاجها اكثر من 90 بالمائة من احتياجاتها الدفاعية في الداخل، هي في غنى عن التبعية للخارج.

واكد خطيب زادة قائلا: ان اولويتنا الرئيسية ستكون السلام والاستقرار في المنطقة دوما.

يذكر انه وفقا للملحق 5 من الاتفاق النووي والملحق ب من القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي عام 2015 ، تنتهي القيود التسليحية على ايران بعد 5 اعوام اي يوم غد 18 تشرين الاول /اكتوبر الجاري.

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