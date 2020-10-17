خطيب زادة: اولوية ايران الرئيسية السلام والاستقرار في المنطقة

وكتب خطيب زادة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم السبت: ان البيان الرسمي لوزارة الخارجية الايرانية حول انتهاء القيود التسليحية لصادرات وواردات الاسلحة سيصدر في غضون ساعات.

واضاف: ان ايران بانتاجها اكثر من 90 بالمائة من احتياجاتها الدفاعية في الداخل، هي في غنى عن التبعية للخارج.

واكد خطيب زادة قائلا: ان اولويتنا الرئيسية ستكون السلام والاستقرار في المنطقة دوما.

يذكر انه وفقا للملحق 5 من الاتفاق النووي والملحق ب من القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي عام 2015 ، تنتهي القيود التسليحية على ايران بعد 5 اعوام اي يوم غد 18 تشرين الاول /اكتوبر الجاري.

انتهى ** 2342