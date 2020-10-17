١٨‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٣:٠٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84078493
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ظريف: تطبيع التعاون الدفاعي لايران مع العالم انتصار لنهج التعددية

ظريف: تطبيع التعاون الدفاعي لايران مع العالم انتصار لنهج التعددية

طهران / 18 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تطبيع التعاون الدفاعي للجمهورية الاسلامية الايرانية مع العالم بدءا من اليوم انتصارا لنهج التعددية وكذلك للسلام والامن في المنطقة.

وكتب ظريف في تغريدة له فجر اليوم الاحد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": يوم مهم جدا للمجتمع الدولي –في معارضة محاولات الولايات المتحدة العدائية- الذي صان القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي والاتفاق النووي.

واضاف: ان تطبيع التعاون الدفاعي لايران مع العالم بدءا من اليوم، يعد انتصارا لنهج التعددية وكذلك للسلام والامن في منطقتنا.

يذكر ان القيود التسليحية على ايران انتهت اليوم 18 اكتوبر بعد 5 اعوام وفقا للمحلق 5 من الاتفاق النووي والملحق ب من القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي عام 2015 بعد التوقيع على الاتفاق النووي.

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