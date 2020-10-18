قاليباف : انهاء الحظر التسليحي ضد ايران هزيمة كبرى لواشنطن

واضاف قاليباف اليوم الاحد في افتتاح الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي ان انهاء الحظر التسليحي المنصوص عليه في القرار 2231 الذي سيبدأ اعتبارا من اليوم تعتبر هزيمه للادارة الامريكية برغم اجراءاتها غير القانونية لتفعيل آلية الزناد التي هزمت فيهامعتبرا كل ذلك انجازا كبيرا للشعب الايراني .

واكد قاليباف على ضرورة اتخاذ ردود افعال قوية حيال الضغوط الامريكية وبالنسبة لبيع وشراء الاسلحة .

وبين رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان الايام المقبلة مهمة بالنسبة لنا وان تخطيها بنجاح يكمن في السير وتطبيق ارشادات قائد الثورة الاسلامية والسعي لحل مشاكل الشعب ورصد العدو بشكل مستمر كي لايطمع مرة اخرى بتطبيق الحظر .

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