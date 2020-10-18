رئیس السلطة القضائیة : الروح الثوریة تصنع القوة والاقتدار

وفي مراسم الاحتفاء باسبوع قوى الأمن الداخلي اليوم الأحد، أشاد حجة الاسلام رئيسي بعمل قوات الشرطة والأمن في انحاء البلاد وتضحياتها من أجل ان يعيش الشعب بأمان.

وقارن رئيس السلطة القضائية بين قوى الأمن الداخلي في الجمهورية الاسلامية وبعض الدول الاخرى، وقال ان مقتضيات القوة والسيطرة تختلف جوهريا عن أعمال القمع والعنف ، فالشرطة الامريكية مبغوضة لانها تستخدم العنف مع المتظاهرين ، وبالتالي فان اعمال العنف التي تمارس ضد المطالبين بالعدالة في امريكا واوروبا لاتعني الاقتدار بل هي الافراط في استخدام القوة.

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