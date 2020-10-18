حامد لاک أحد المرشحین لأفضل حارس مرمی فی غرب آسیا

وتضم التشکیلة خمسة حراس مرمی ممیزین لأفضل نوادی غرب اسیا، حیث سیتم انتخاب أحدهم کأفضل حارس مرمی، ویمکن للقراء المشارکة فی التصویت للاعب الأبرز برأیهم فی هذا المرکز، حیث یستمر التصویت حتی یوم السبت 24 تشرین الأول/أکتوبر

وینافس حارس مرمی برسبولیس حامد لاک، حارس مرمی السد سعد الشیب وحارس مرمی النصر السعودی براد جونز وحارس مرمی نادی التعاون السعودی کاسیو وحارس مرمی شباب الإمارات ماجد ناصر.

لعب حامد لاک حارس مرمی بیرسبولیس 7 مباریات في اطار تصفيات دوري ابطال اسيا، استقبلت شباکه هدفین و حافظ علی نظافة شباکه فی 5 مباریات (المرکز الأول بین حراس المرمی) بنسبة التصدی 88.9%.

لم تتلق شباک لاک سوی هدفین فقط فی سبع مباریات، ولم یستقبل أی منها من اللعب المفتوح، وکان الحارس البالغ من العمر 29 عاماً جزءاً کبیراً من نجاح مسیرة عملاق طهران إلی نهائی دوری أبطال آسیا 2020. وجاءت لحظته المشرقة فی قبل النهائی أمام النصر السعودی، حیث تألق بقوة خلال رکلات الترجیح لیحرم مایکون من التسجیل ویساعد فی تأهل فریقه بیرسبولیس إلی ذروة المنافسة.

انتهى** 2344