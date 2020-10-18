تمديد خصم 40٪ من تكاليف الموانئ بين ايران والهند

وقال اقائي اليوم الاحد انه تم تفعيل خصم تكاليف الموانئ والعبارات بين المينائين الهنديين وميناء جابهار في إيران العام الماضي وتم تمديده نظرا لازدهار الحركة التجارية وزيادة النشاطات المتعلقة بشحن وتغريغ السلع والبضائع.

واضاف بهروز اقايي: أن واردات السلع الأساسية سجلت نموا كبيرا في العام الجاري مقارنة بالسنوات السابقة مما يبشر بمستقبل واعد وآفاق مشرقة لتحقيق التنمية في جابهار، أكبر ميناء بحري في البلاد.

وتابع بالقول : اننا نعمل على زيادة جودة الخدمات البحرية وزيادة سرعة شحن وتفريغ البضائع في ميناء جابهار حيث تم تسجيل مغادرة 800 شاحنة يومياً في ميناء الشهيد بهشتي في جابهار.

وقال المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في سيستان وبلوجستان: أن هذا الهدف تحقق بفضل معدات متطورة والجهود الدؤوبة التي يبذلها العاملون في ميناء الشهيد بهشتي على مدار الساعة والتي اثمرت عن تحقيق النمو الكبير في حركة الصادرات والواردات في هذا الميناء.

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