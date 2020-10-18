عبدالله عبدالله يصل إلى طهران

ويلتقي رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية في زيارته لطهران التي تستغرق ثلاثة أيام، بكبار المسؤولين في إيران لبحث سبل توسيع العلاقات الثنائية وتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.

وقبل زيارة عبدالله عبدالله إلى طهران، قال كبير مستشاري المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية مجيب الرحمن رحيمي أن عبدالله سيطلع المسؤولين الإيرانيين على آخر التطورات في محادثات السلام في البلاد.

وأضاف أن رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية سيطلب أيضا من المسؤولين الإيرانيين التعاون مع حكومة وشعب أفغانستان لدعم عملية السلام واحلال الأمن والاستقرار الدائمين في أفغانستان والمنطقة.

وزار رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية، باكستان ونيودلهي قبل أن يزور طهران، حيث يسعى الى بناء إجماع إقليمي لدعم عملية السلام في افغانستان ولتؤدي المحادثات مع طالبان في العاصمة القطرية الدوحة إلى نهاية دائمة للحرب في البلاد.

ويرافق عبدالله عبدالله في هذه الزيارة عدد من المسؤولين الحكوميين ووزارة الخارجية وعدد من اعضاء مجلس النواب.

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