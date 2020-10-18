روحانی : إيران أفشلت المخططات الأمريكية لتدمير الاقتصاد الإيراني

وفي كلمة له بجلسة لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة ، اضاف روحاني ان الحظر الامريكي غير الانساني وغير المشروع وإن اثر على عائدات البلاد من العملة الصعبة خاصة العام الاخير الا أنه لم ينجح في تحقيق المخططات الامريكية المشؤومة الهادفة الى انهيار الاقتصاد الايراني.

واشار روحاني الى أن الاعداء يعولون كثيرا على الخلافات الداخلية لتفعيل الحظر الظالم ، داعيا جميع المسؤولين والناشطين وكل الحريصين على الوطن والنظام الاسلامي الى التزام الهدوء والعقلانية السياسية والابتعاد عن الخلافات والنزاعات، لتفويت الفرصة على العدو.

من جانب آخر أكد روحاني ان حكومته تعتبر القطاع الخاص هو المحرك لاقتصاد البلاد، موضحا ان الدعم الشامل لتفعيل دور هذا القطاع في الاقتصاد، والاهتمام بقطاع الانتاج والتصدير والشركات المعرفية، ستكون لها الصدارة في السياسات الاقتصادية لحكومته.

وبعد استماعه لتقرير محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي حول سير المعاملات المصرفية بين البنوك ، أعتبر روحاني ان البنك المركزي اتخذ التدابير المهمة في الوقت المناسب لادارة الفوائد المصرفية بما ينسجم مع السوق وليس عن طريق فرض التعليمات التي قد تزعزع استقرار السوق.

انتهى** 2344