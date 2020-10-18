١٨‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٣:٢٥ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84079302
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الفيلم الايراني"الحوت الابیض" أفضل فيلم رسوم متحركة بمهرجان وارسو السينمائي

الفيلم الايراني"الحوت الابیض" أفضل فيلم رسوم متحركة بمهرجان وارسو السينمائي

طهران/18 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- نال فيلم الرسوم المتحركة الايراني " الحوت الابيض"من إنتاج مركز تطوير السينما الوثائقية والتجريبية للمخرج "أمير مهران" جائزة أفضل فيلم في مهرجان وارسو السينمائي في بولندا في أول ظهور دولي له.

وأقيم مهرجان وارسو السينمائي الدولي السادس والثلاثين للرسوم المتحركة في بولندا في الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر.

وفاز  فيلم " الحوت الابيض" من اخراج امير مهران الذي كان الممثل الإيراني الوحيد في الجزء التنافسي من الحدث بجائزة افضل فيلم رسوم متحركة .

واعتبر مهرجان وارسو السينمائي الذي يعد واحدًا من أفضل 15 مهرجانًا في العالم ان هذا الفيلم جدير بالتقدير وستمهد هذه الجائزة الطريق أمام مشاركة فيلم " الحوت الابيض " في معهد اوسكار.

وتدور قصة الفيلم الذي تبلغ مدته 10 دقائق حول رجل وحيد يحاول العثور على أصدقاء فقدهم في غارة جوية قبل سنوات.

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