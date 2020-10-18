الفيلم الايراني"الحوت الابیض" أفضل فيلم رسوم متحركة بمهرجان وارسو السينمائي

وأقيم مهرجان وارسو السينمائي الدولي السادس والثلاثين للرسوم المتحركة في بولندا في الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر.

وفاز فيلم " الحوت الابيض" من اخراج امير مهران الذي كان الممثل الإيراني الوحيد في الجزء التنافسي من الحدث بجائزة افضل فيلم رسوم متحركة .

واعتبر مهرجان وارسو السينمائي الذي يعد واحدًا من أفضل 15 مهرجانًا في العالم ان هذا الفيلم جدير بالتقدير وستمهد هذه الجائزة الطريق أمام مشاركة فيلم " الحوت الابيض " في معهد اوسكار.

وتدور قصة الفيلم الذي تبلغ مدته 10 دقائق حول رجل وحيد يحاول العثور على أصدقاء فقدهم في غارة جوية قبل سنوات.

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