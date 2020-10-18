١٨‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٤:٢٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84079502
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خلال اللقاء مع عبدالله عبدالله في طهران؛

ظريف يؤكد على موقف ايران المساند لعملية السلام والحوار بين الافغان

ظريف يؤكد على موقف ايران المساند لعملية السلام والحوار بين الافغان

طهران / 18 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اكد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، في لقائه اليوم الاحد بطهران رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية في افغانستان "عبد الله عبد الله"، اكد على موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية المساند لعملية السلام بقيادة ورعاية الافغانيين واتفاق الاطراف المشاركة في "الحوار الافغاني – الافغاني".

واشاد "ظريف"، خلال اللقاء اليوم، بمشاركة "عبدالله" في العملية السياسية وقبوله رئاسة المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية بافغانستان؛ كما اشار الى "ان حضور طالبان في الهيكلة السياسية الافغانية محط تاييد البلاد".

الى ذلك، قدم عبد الله شرحا لآخر المستجدات على الساحة الداخلية في افغانستان، بما في ذلك عملية الحوار بين الافغان.

و وصل رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية الافغاني، صباح اليوم الاحد، الى طهران؛ في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين الايرانيين حول آليات توسيع العلاقات الثنائية، وترسيخ السلام والاستقرار في بلاده.

وعلى الصعيد نفسه، التقى عبد الله والوفد المرافق له، ظهر اليوم، ظريف بمقر الخارجية في طهران.

انتهى ** ح ع

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