ظريف يؤكد على موقف ايران المساند لعملية السلام والحوار بين الافغان

واشاد "ظريف"، خلال اللقاء اليوم، بمشاركة "عبدالله" في العملية السياسية وقبوله رئاسة المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية بافغانستان؛ كما اشار الى "ان حضور طالبان في الهيكلة السياسية الافغانية محط تاييد البلاد".

الى ذلك، قدم عبد الله شرحا لآخر المستجدات على الساحة الداخلية في افغانستان، بما في ذلك عملية الحوار بين الافغان.

و وصل رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية الافغاني، صباح اليوم الاحد، الى طهران؛ في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين الايرانيين حول آليات توسيع العلاقات الثنائية، وترسيخ السلام والاستقرار في بلاده.

وعلى الصعيد نفسه، التقى عبد الله والوفد المرافق له، ظهر اليوم، ظريف بمقر الخارجية في طهران.

انتهى ** ح ع