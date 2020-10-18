المهرجان الدولي لأفلام الأطفال والناشئين يبدا اعماله في اصفهان وسط البلاد

وبُثت مراسم الافتتاح مباشرة عبر قناة اصفهان التلفزيونية؛ وسيستمر هذا الحدث السينمائي الدولي بأعمالية على مدى 5 ايام (من 18 والى 23 اكتوبر الحالي) في فئتي "سباق السينما الايرانية" و"سباق السينما الدولية".

وقال امين المهرجان الثالث والثلاثين لافلام الاطفال والناشئين "عليرضا تابش" خلال كلمة الافتتاح : ان هذا المهرجان يضم في دورته الحالية 107 افلام؛ يتم بث 11 منها حضوريا والاخرى عبر منصته الرقيمة وعلى مدى 6 ايام متتالية.

واضاف المسؤول الثقافي الايراني، ان المهرجان يضم في دورته الجديدة ايضا منصات عرض خاصة بالمكفوفين والصمّ، وهي مزودة بالادوات اللازمة ومنها لغة الاشارات.

امين المهرجان، اشار ايضا الى تكريم شخصيتين من ابرز رواد الفن السابع المعنيين بالاطفال والناشئة وهما الاستاذان "ابراهيم فروزش" و"كامبوزيا برتوي" وازاحة الستار عن مجموعة من اثارهما الفنية.

انتهى ** ح ع