١٨‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٩:٠٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84079709
٠ Persons

سمات

المهرجان الدولي لأفلام الأطفال والناشئين يبدا اعماله في اصفهان وسط البلاد

المهرجان الدولي لأفلام الأطفال والناشئين يبدا اعماله في اصفهان وسط البلاد

اصفهان / 18 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – بدات مساء اليوم الاحد بمحافظة اصفهان (وسط البلاد)، نشاطات المهرجان الدولي الثالث والثلاثين للاطفال والناشئين عبر الفضاء الافتراضي وتحت شعار "كل منزل سينما وكل طفل حكم".

وبُثت مراسم الافتتاح مباشرة عبر قناة اصفهان التلفزيونية؛ وسيستمر هذا الحدث السينمائي الدولي بأعمالية على مدى 5 ايام (من 18 والى 23 اكتوبر الحالي) في فئتي "سباق السينما الايرانية" و"سباق السينما الدولية".

وقال امين المهرجان الثالث والثلاثين لافلام الاطفال والناشئين "عليرضا تابش" خلال كلمة الافتتاح : ان هذا المهرجان يضم في دورته الحالية 107 افلام؛ يتم بث 11 منها حضوريا والاخرى عبر منصته الرقيمة وعلى مدى 6 ايام متتالية.

واضاف المسؤول الثقافي الايراني، ان المهرجان يضم في دورته الجديدة ايضا منصات عرض خاصة بالمكفوفين والصمّ، وهي مزودة بالادوات اللازمة ومنها لغة الاشارات.

امين المهرجان، اشار ايضا الى تكريم شخصيتين من ابرز رواد الفن السابع المعنيين بالاطفال والناشئة وهما الاستاذان "ابراهيم فروزش" و"كامبوزيا برتوي" وازاحة الستار عن مجموعة من اثارهما الفنية.

انتهى ** ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 10 =