إنجاز اكثر من 50 بالمائة من الرصيف التجاري لمرفأ اروندكنار جنوب غرب ايران

وقال حسين زادة في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" اليوم الاحد خلال زيارته لتفقد سير الاعمال التنفيذية في هذا المشروع: انه تم إنجاز اكثر من 50 بالمائة من الاعمال الانشائية لرصيف اروندكنار الذي سيكون بطول 120 مترا وطاقة استيعابية تبلغ 1000 طن.

واضاف، انه في ضوء الوتيرة الجارية لتنفيذ هذا المشروع الكبير في هذه المنطقة فمن المتوقع ان نشهد تشغيل هذا الرصيف التجاري الجديد في اروندكنار نهاية العام (الايراني) القادم (ينتهي في 20 اذار/مارس 2022).

واكد اهمية توفير الظروف المعيشية والاهتمام بالعمالة في الشريط الحدودي في ظل استثمار طاقات صادرات وواردات السلع في مرافئ محافظة خوزستان واضاف: ان الحكومة تسعى للاستفادة من الطاقات المتاحة في الموانئ اكثر فاكثر للارتقاء بالمؤشرات الاقتصادية للمناطق الساحلية والحدودية.

ويقع مرفأ اروندكنار على بعد 45 كم الى الجنوب من مدينة آبادان بمحافظة خوزستان قرب مصب اروند رود في الخليج الفارسي وكان ناشطا في مجال صادرات وواردات السلع مع دول منطقة الخليج الفارسي.

ومع بدء الحرب المفروضة من قبل نظام صدام على الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988) تعرضت منشآت المرفأ للتدمير واضطر غالبية سكانه للمغادرة.

انتهى ** 2342