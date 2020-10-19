بلومبيرغ: السلع المصنعة في ايران آخذة بالازدهار

وفي تقرير لها حول الاقتصاد المقاوم واداء الشركات الصغيرة في الجمهورية الاسلامية الايرانية كتبت الوكالة: ان الشركات الايرانية الصغيرة اخذت تملأ فراغ السلع الاستهلاكية.

ولفتت الى ان الخطط المنتهجة من قبل المسؤولين تعتمد تطوير القطاع الخاص والصادرات الى الدول القريبة.

وتابعت: ان الكثير من الشركات الصغيرة تقدم اداء افضل بالمقارنة مع بعض الصناعات الانتاجية الكبيرة.

يذكر ان اميركا وبامر من ترامب كانت قد خرجت من الاتفاق النووي قبل اكثر من عامين ونصف العام وعلى اثر ذلك استانفت فرض اجراءات حظرها التي الغتها او جمدتها ضد ايران بعد الاتفاق.

وبذلت اميركا محاولات محمومة لارغام سائر الدول بالتهديد لمواكبتها في اجراءات الحظر وتمديد القيود التسليحية ضد ايران وكذلك تفعيل آلية الزناد لاعادة الحظر الاممي الا انها فشلت في ذلك.

ويوم امس الاحد انتهت القيود التسليحية المفروضة على ايران قبل اكثر من 10 اعوام وذلك بناء على القرار الاممي 2231 الصادر عام 2015 بعد توقيع الاتفاق النووي.

انتهى ** 2342