مسؤول: تفريغ اكثر من 13 مليون طن من السلع من ميناء "الامام الخميني" جنوب ايران

وقال محمد راستاد خلال زيارته التفقدية لميناء "الامام الخميني (رض)" امس الاحد: ان عملية تفريغ وشحن السلع في السفن ودخول وخروج السلع جارية بلا توقف في ميناء "الامام الخميني (رض)" جنوب خوزستان.

واضاف: انه تم خلال الاشهر السبعة الماضية لغاية الان اي منذ بداية العام (الايراني) الجاري (بدا في 20 اذار/مارس) تفريغ اكثر من 13 مليون طن من السلع من ضمنها 8 ملايين طن سلع اساسية.

واشار الى نمو بنسبة 36 بالمائة لنقل السلع عن طريق سكك الحديد من هذا المجمع المينائي الى انحاء البلاد واضاف: ان النقل السككي يعد من اهم التمهيدات الى جانب النقل البري للاسراع في خروج السلع وتامين اسواق الاستهلاك.

واعتبر زيادة حصة النقل السككي للسلع احد المنجزات الاخيرة لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية في البلاد وقال: انه اثر هذا الاجراء ازدادت حصة نقل هذه السلع بمقدار 2 مليون طن.

وخلال زيارته للميناء تفقد راستاد مختلف اقسامه ومنها المحطة السككية لتفريغ وشحن الحبوب ومستودعات السلع الاساسية.

يذكر ان ميناء "الامام الخميني (رض)" في جنوب خوزستان على الخليج الفارسي له 38 رصيفا بطول 7 كيلومترات ويعد الميناء الاكبر في البلاد.

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