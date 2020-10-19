المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) تهدي وسام الابداع للاستاذ شجريان

وافادت ارنا ان المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) قامت باهداء وسام الابداع للاستاذ شجريان تثمينا لانجازاته القديرة في حياته في مجال الموسیقی والانشاد التراثي الايراني الاصيل.

وتقوم المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) باهداء وسام الابداع للفنانين ذو التاثير الكبير في تنمية الثقافة والفن وابداعاتهم لها تاثير مهم في الارتقاء بالفن والثقافة .

وتوفي الفنان والاستاذ الكبير في مجال الموسیقی والانشاد في مجال التراث الايراني الاصيل محمد رضا شجریان يوم 8 اكتوبر الحالي بعد معاناة طویلة مع المرض عن عمر يناهز 80 عاما.

وخلال السنوات الأخیرة تدهورت الحالة الصحية للفنان شجریان، ورقد في المستشفی عدة مرات بسبب ذلك وأجریت له العدید من العملیات الجراحیة.

ویحظی الفنان شجریان بشعبیة واسعة لتألقه في مجال الانشاد والموسيقى التراثية الاصيلة وصدرت له الكثير من الأعمال الفنية القيمة.

وعزى كبار المسؤولين في البلاد وفي مقدمهم الرئيس روحاني بوفاة الفنان الاستاذ شجريان، مشيدين بدوره ومكانته الراقية في مجال الفن والموسيقى.

في رسالة بمناسبة وفاة الأستاذ محمد رضا شجريان، وصف المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الفنان الراحل شجريان بالإرث الخالد للموسيقى الإيرانية التقليدية، والذي حصل على وسام بيكاسو العالمي من اليونسكو لالتزامه الراسخ بحرية الفن.

وكتب أودري أزولاي في رسالة على تويتر: محمد رضا شجريان كان أسطورة خالدة للموسيقى الإيرانية، وحصل على ميداليتي بيكاسو وموتسارت لإبداعه الذي لا مثيل له والتزامه الراسخ بحرية الفنون.

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