تنمية التعاون في مجال النقل والطاقة بين ايران وافغانستان

واضاف رضا أردكانيان في تصريح لمراسل ارنا اليوم الاثنين، أن مسؤولية اللجنة الاقتصادية الإيرانية الأفغانية المشتركة تم نقلها في الأسابيع الأخيرة إلى وزارة الطاقة باقتراح من وزارة الخارجية وموافقة مجلس الوزراء.

وأشار الى أنه بناء على ذلك بدأت الأنشطة بين البلدين، بما في ذلك إقامة أول معرض متخصص للكهرباء والاتصالات، والذي أقيم في كابول بحضور أكثر من 70 شركة إيرانية، وحظي بترحيب كبير.

وقال أردكانيان، إن الاجتماع السادس للجنة المشتركة سيعقد في كابول قريبا لمتابعة الجهود في مختلف مجالات التعاون خاصة الكهرباء والطاقة ما يتطلب استثمارات مشتركة .

واضاف وزير الطاقة الايراني أن الاجتماع سيناقش ايضا متابعة القضايا المتعلقة بإنشاء خط سكة حديد هرات - خواف والمناقشات المتعلقة بالتعاون الجمركي ومسألة الأسواق الحدودية وسلسلة الأحداث الاقتصادية الجيدة بين إيران وأفغانستان، والتي تستلزم جهودا للتوصل إلى اتفاق نهائي لتسريع العمل التنفيذي.

أفغانستان وإيران ترتبطان بعلاقات وثيقة وودية في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد تعاونت الحكومة الإيرانية مع الحكومة الأفغانية في مختلف المجالات على مدار الـ19 عاما الماضية، وأهمها مشروع سكة حديد هرات - خواف.

المسؤولون الأفغان أعلنوا أن إيران وأفغانستان ستفتتحان خط سكة حديد هرات - خواف الشهر المقبل، ومع افتتاح السكة الحديد سيكون هناك تحول تجاري كبير بين البلدين.

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