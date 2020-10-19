ضبط مايزيد عن طنين من المخدرات جنوب شرق ايران

وأضاف العميد طاهري اليوم الاثنين، ان ضباط شرطة مكافحة المخدرات في مدينتي سراوان وسيب (التابعتين للمحافظة) قاموا من خلال تنفيذ عملية مسح دقيق للمنطقة وتعزيز إشرافهم الفني والاستخباراتي الشامل بتحديد بؤر عناصر مجموعتين من عصابة تهريب كانوا ينوون نقل كميات ملحوظة من المخدرات من الحدود إلى جنوبي المحافظة.

وأعلن العميد طاهري انه تم خلال عمليات في مدينة سراوان تم القبض على اثنين من المهربين، وضبط طن واحد و751 كغم من الإفيون وسيارتين كانتا بحوزتهم.

وفي سياق متصل، أعلن نائب قائد قوات الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان عن ضبط 462 كغم من أنواع المخدرات في مدينة سيب التابعة للمحافظة وذلك في اشتباكات مع المهربين.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن 3 آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2020 الى أن إيران قامت بضبط 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهيروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

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