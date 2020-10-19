موسويان: حلفاء امريكا في المنطقة يعتبرون الاتفاق النووي أكبر تهديد لهم

وفي مقابلة مع وكالة إرنا اليوم الاثنين أشار موسويان إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وقال أن الملحق باء للقرار 2231 المتعلق بالاتفاق النووي، ينهي الحظر التسليحي على إيران في 18 أكتوبر، ووفقا للقوانين واللوائح الدولية، فأنه يمكن لإيران تصدير واستيراد الأسلحة.

وقال إن إدارة ترامب فرضت اقسى انواع الحظر والضغوط الظالمة على إيران في التاريخ الحديث، موضحا أن ادارة ترامب منيت بهزيمتين على الساحة الدولية في غضون الأشهر الماضية أحدهما يتعلق بتمديد الحظر التسليحي على إيران والآخر يتعلق بتفعيل آلية الزناد لإعادة فرض الحظر الدولي السابق للاتفاق النووي .

وبشأن نهج الدول الأوروبية في رفع الحظر على الأسلحة، قال موسويان، أن رفع الحظر على الأسلحة لن يؤدي إلى تعاون عسكري أو مبيعات أسلحة بين إيران وأوروبا، لأن الأوروبيين يواصلون إدانة السياسة الأمريكية المناهضة للاتفاق النووي في الشعار، لكنهم يتماشون مع هذه السياسة عمليا ويأخذون بعين الاعتبار مصالحهم الوطنية.

واشار موسويان الى ان الاتفاق النووي حقق لايران اهدافا كبيرة ومتعددة من بينها الخروج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والاعتراف بتخصيب اليورانيوم وانتاج الماء الثقيل اضافة الى الغاء ست قرارات لمجلس الأمن ضد إيران واخيرا رفع الحظر التسليحي عن الجمهورية الاسلامية .

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