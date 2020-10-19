تحسين العلاقات التجارية بين إيران وسوريا تعبر عن إرادة البلدين

و نقلت غرفة التجارة الإيرانية نقلا عن "غلام حسين شافعي" في لقاء مع السفير السوري لدى إيران "عدنان محمود"، أن غرفة التجارة الإيرانية، استثمرت في التجارة مع سوريا ما لم تستثمره مع أي دولة أخرى، مشيرا الى ان مركز ايرانيان التجاري من أكبر مراكز البلاد خارج الحدود، والذي يمكن أن يلعب دورا مهما في تطوير التجارة بين إيران وسوريا.

واكد شافعي على أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وسوريا يبشر بأيام طيبة في تجارة البلدين .

بدوره ثمن السفير السوري جهود رئيسي غرفة إيران والغرفة المشتركة الإيرانية السورية لتحسين مستوى العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن البلدين لديهما إرادة قوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية وإقامة العلاقات بين مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية والقطاع الخاص، وبذل قصارى الجهد لإزالة أثر العقوبات الجائرة على اقتصادات البلدين وتعزيز العلاقات التجارية.

وأكد السفير السوري في إيران أن هذه العلاقات الأخوية ستستمرن وستشكل اساسا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

انتهى** 2344