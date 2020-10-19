اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وأفغانستان يعقد قريبا

واطلع أردكانيان، رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية، على سير المحادثات التمهيدية والمجالات المقرر مراجعتها والانتهاء منها في الاجتماع السادس للتعاون الاقتصادي بين البلدين الذي سيعقد قريبا في كابول.

وتابع قائلا : بالإضافة إلى تقديم التقرير، فأنه تم خلال هذا الاجتماع تلقي وجهات نظره حول تطوير التعاون في مختلف القطاعات المتعلقة بالطاقة والجمارك والتعاون الاقتصادي وغيرها من المجالات المتعلقة باللجنة المشتركة للبلدين.

بدوره قال رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية في الاجتماع: تمت مناقشة مجالات التعاون بين البلدين وتحديد بعض النقاط بحسب احتياجات الشعب الأفغاني.

وتابع عبدالله عبدالله قائلا: تم الإعداد الجيد لعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، وإن شاء الله ستكون نتائج الاجتماع جيدة للجانبين وسيحرز تقدم في كافة المجالات.

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