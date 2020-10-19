تأهل لاعبي الشطرنج الإيرانيين الى دور الثمانية في بطولة آسيا

وتواصلت منافسات كأس آسيا للشطرنج عبر الإنترنت في فئة السيدات اليوم الإثنين حيث حققن لاعبات الشطرنج الإيرانيات فوزا واحدا وخسارة وتعادل واحد وتمكن من التأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.

وتعادلت لاعبات الشطرنج الإيرانيات في المباراة الأولى ضد منغوليا، وفي المباراة التالية خسرن أمام فيتنام وفي المباراة الثالثة تمكن من هزيمة المنتخب الأردني.

وبهذه النتيجة تمكن المنتخب الإيراني للسيدات من التأهل إلى المرحلة التالية من المنافسة.

ويضم منتخب السيدات "سارة سادات خادم الشريعة" و"مبينا علي نسب" و"مطهره أسدي" و"أنوشا مهديان" في هذه المسابقة.

كما تمكن المنتخب الإيراني للرجال من التأهل إلى المرحلة التالية من خلال احتلال صدارة الترتيب.

ويضم منتخب الرجال الوطني للعبة للشطرنج "برهام مقصدلو" و"بويا ايدني" و"إحسان قائم مقامي" ومحمد أمين طباطبائي" و" ارين غلامي".

وتتنافس أفضل ثمانية فرق في البطولة من 10 إلى 25 أكتوبر 2020.

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