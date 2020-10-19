انتاج الفولاذ الايراني ينمو بنسبة 10%

ووفقا لاحصائيات وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، فان من المتوقع أن يبلغ حجم انتاج ايران من سبائك الصلب 28 مليون طن خلال العام الايراني الحالي.

وتظهر الجداول الإحصائية لاتحاد منتجي الصلب الإيراني، أن إنتاج الفولاذ خلال الشهور الستة الاولى من العام الايراني الحالي، بلغ 14 مليون و 392 ألف طن، وسجل زيادة بنسبة 10بالمائة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.

وتشير احصائيات وزارة الصناعة والتعدين الايرانية ان انتاج الفولاذ الاسمي سيكون بنهاية العام الحالي 43.6 مليون طن.

واظهرت بيانات رسمية لنقابة مصنعي الفولاذ عن تسجيل 1.041 مليون طن من صادرات سبائك الفولاذ الايراني خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي (بدأ في21 مارس 2020).

يذكر ان ايران هي ضمن اكبر عشرة منتجين للفولاذ في العالم وبلغت صادراتها العام الماضي 8.5 مليون طن بقيمة 3 مليارات دولار .

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