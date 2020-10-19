وزير الدفاع: مستعدون لتوقيع معاهدات عسكرية وأمنية مع دول الخليج الفارسي

وفی حوار مع قناة الجزيرة، اضاف وزير الدفاع الايراني العميد حاتمي اليوم الاثنين: لدينا تفاهمات عسكرية مع روسيا والصين لمرحلة ما بعد انتهاء حظر التسلح معتبرا انتهاء حظر التسلح فرصة لاستیراد احتياجات ایران من الأسلحة .

وقال: لدينا توافقات مهمة مع روسيا بهدف تطوير أنظمتنا الخاصة بسلاح الجو مؤكدا اننا حريصون جدا على عدم إطلاق سباق تسلح يحول المنطقة إلى برميل بارود.

وفی جانب اخر من الحوار قال وزير الدفاع الايراني اننا وجهنا تحذيرات رسمية واضحة لأذربيجان وأرمينيا بشأن أمن مناطقنا الحدودية ولم نفتح حدودنا وأراضينا لنقل السلاح الروسي لأرمينيا وهذه مجرد اتهامات.

وتابع قائلا : نتوقع من تركيا كدولة إقليمية مهمة وصديقة أن تساعد في حل أزمة كاراباخ دبلوماسيا.

وبشأن قيام بعض الدول العربية بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني قال العميد حاتمي التطبيع الإماراتي والبحريني مع الكيان الصهيوني يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة الخليجية.

واكد أي تهديد إسرائيلي ينطلق من المنطقة الخليجية سيواجه برد واضح ومباشر.

وحول منظومات ايران الصاروخية قال: لا حوار مع أمريكا بشأن منظوماتنا الصاروخية ولا يحق لأحد مطالبتنا بذلك.

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