محافظة قزوين الايرانية تستقطب استثمارات من 30 دولة

وقال قبادي اليوم الاثنين خلال استقباله وفدا من ولاية بومت في كينيا ان قرب محافظة قزوين (غرب البلاد) من العاصمة طهران وبسبب وجود البنى الصناعية فيها فهي تتميز باستيعاب الاستثمارات الاجنبية اليها .

واضاف المساعد الاقتصادي لمحافظ قزوين ان المحافظة هي قطب انتاج الزجاج والسيراميك والمنظفات في ايران ويتم تصدير منتجاتها الى مختلف دول العالم .

وبين قبادي امكانيات المحافظة في المجال الزراعي وقال : ان قزوين تمتاز بزراعة العنب وانتاج الزبيب وكذلك الحليب حيث يتم تصدير هذه المنتجات الى الخارج .

كما تمتاز المحافظة بأثارها التاريخية والثقافية والفنية التي تجذب السياح المحليين و الاجانب.

واشار قبادي الى 100 طالب جامعي يدرسون في جامعات المحافظة واضاف: ان جامعة الامام الخميني الدولية التي مقرها في قزوين يدرس فيها طلاب من مختلف دول العالم .

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