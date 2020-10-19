تسجيل 337 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، اليوم الاثنین، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل4 الاف و251 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 534 الفا و 631 حالة لغاية الان بينهم 4771 في وضع حرج.

واضافت سادات لاري، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 431 الفا و360 شخصا حتى اليوم.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و540 الفا و455 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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