مساعد وزير خارجية ايران : ليس لدى إيران ما تخفيه بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية

وافاد المركز الاعلامي لوزارة الخارجية الايرانية ان الجولة الثانية للمباحثات بشأن تحطم الطائرة الاوكرانية انعقدت في طهران بين الوفد الايراني برئاسة مساعد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية للشؤون الحقوقية والدولية " محسن بهاروند " والوفد الاوكرايني برئاسة مساعد وزير خارجية اوكرانيا " يوغني ينين ".

واعرب رئيس الوفد الايراني خلال اللقاء عن اسفه وتعازية لعوائل ضحايا الطائرة الاوكرانية وقال: ان الحادث نجم عن خطأ بشري وان الجمهورية الاسلامية بذلت جهودها لطمأنة الجانب الاوكرايني بهذا الشأن.

واكد مساعد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية للشؤون الحقوقية والدولية ان نهج ايران هو الشفافية في التعامل وقال: ليس لدى إيران ما تخفيه بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية وهي على استعداد لتقديم تفاصيل الحادث للشعب والوفد الاوكرايني.

و قال ان ايران واوكرانيا بلدان صديقان معربا عن اسفه لوقوع الحادث مؤكدا عزم الجمهورية الاسلامية معاقبة المقصرين ودفع الغرامة لعوائل الضحايا .

من جانبه اعرب رئيس الوفد الاوكرايني عن شكره لحسن استضافة الجمهورية الاسلامية وقال : ان كييف تقيم الجولة الاولى للمفاوضات بشأن تحطم الطائرة بالايجابي وتثمن جهود الجمهورية الاسلامية لتحقيق العدل في القضية .

وفي بداية اللقاء وقف الجميع دقيقة صمت احتراما لضحايا تحطم الطائرة الاوكرانية .

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