عبدالله عبدالله يؤكد اهمية مواقف ايران بدعم مسيرة السلام في افغانستان

وفي حوار مع وكالة "ارنا" مساء الاثنين استعرض عبدالله نتائج زيارته الى طهران وقال: لقد اجرينا مع مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الزيارة الى طهران محادثات شاملة حول المفاوضات بين الاطراف الافغانية ومستقبل مسيرة السلام في افغانستان.

واعرب عن سروره لتقارب مواقف بلاده مع مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف: ان الشعب الافغاني يدعو الى ارساء السلام المستديم والمقبول للشعب كله وكذلك الحفاظ على منجزات قدم لها التضحيات. هذا الامر هو موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية ايضا وهو موقف جدير بالاشادة من قبلنا.

واشار رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية الافغاني الى ان تعاون دول المنطقة يمكنه المساعدة في التقدم بمسيرة السلام والحوارات للوصول الى النتيجة المنشودة واضاف: لقد كانت لي زيارات اخرى قبل هذه الزيارة. في هذا الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات في الدوحة اردنا اجراء تبادل وجهات النظر بصورة شاملة مع المسؤولين والقيادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع عبدالله: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كدولة مؤثرة في دعم مسيرة السلام كانت وستظل ناشطة في هذا المجال وبما ان مطالب وتوقعات الشعب الافغاني من مسيرة السلام ومواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية قريبة جدا من بعضها بعضا وبامكانها ان تترك تاثيرا ايجابيا جدا في مسيرة السلام فان صوت مع هذا البلد الجار مهم جدا بالنسبة لنا في التشاور على المستويين الاقليمي والدولي.

وفي الرد على سؤال فيما ان كانت طالبان جادة في المفاوضات قال: اننا في حرب مازالت مستمرة مع طالبان منذ نحو 3 عقود، الا ان مشروع المفاوضات يعد خطوة تاريخية ومهمة في مسيرة السلام في افغانستان. ان توقعنا هو تحقيق تقدم بمواصلة المفاوضات في مضامين الاراء المطروحة على بساط البحث بين الطرفين.

وتابع رئيس وفد الحكومة الافغانية المفاوض مع طالبان: ان طالبان طرح مواقفه كما ان جمهورية افغانستان الاسلامية تطرح مواقفها ايضا. من المؤكد ان هنالك تباينا في موجهات النظر. لقد كنا في جبهتي الحرب والان جالسون عند طاولة المفاوضات حيث يتم البحث رغم اختلاف الاراء حول سبيل الوصول الى اتفاق وسلام، وكيف يمكننا العيش بسلام في بلد واحد وان ننتهج الكفاح السلمي لتحقيق آرائنا بدل اللجوء الى الحرب.

وصرح عبدالله بان الطريق طويل امامنا وهنالك تباينات في وجهات النظر وقال: من المهم ان نعتبر انطلاق المفاوات فرصة للوصول الى وضع نعيش فيه في ظل نظام واحد رغم اختلال الاراء.

يتبع ** 2342