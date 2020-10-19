قائد في الامن الداخلي: الشرطة احد الاركان الاساسية لاقتدار البلاد

وفي كلمته الاثنين خلال مراسم الحفل الختامي لمهرجان "الشهيد قاسم سليماني" الثقافي-الفني، قال العميد شرفي: ان اي دولة هي بحاجة الى مختلف انواع الاقتدار الوطني والثقافي والاقتصادي وبناء عليه فان الشرطة تعد احد الاركان الاساسية لهذا الاقتدار في البلاد.

واعتبر الامن بانه الاساس لاي نوع من التنمية في البلاد واضاف: انه في حال عدم توفر الامن في مجتمع ما ستتعرض السلامة والاستقرار فيه للخطر، ومن جانب اخر لو تمكن اي مجتمع من توفير الارضية للسيطرة على اي تعرض داخلي وخارجي واجهاضه وكذلك الدفاع عن وحدة اراضي البلاد فانه يكون قد عمل على ايجاد الامن القومي.

واكد بانه لو اردنا عدم التخلف عن تطورات العالم فانه ينبغي علينا تقوية الكوادر البشرية ورفع مستوى قدراتها وطاقاتها واضاف: ان احد السبل المؤثرة في تقوية الكوادر البشرية هو التدريب، وفي حال عدم الاخذ بنظر الاعتبار التدريب وتقوية الكوادر فمن المجتمل ان تتزعزع اسس الادارة ايضا وبطبيعة الحال فان جامعة "امين" لعلوم قوى الامن الداخلي اتخذت خطوات جيدة في مسار تقوية الكوادر البشرية.

انتهى ** 2342