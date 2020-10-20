دار الافتاء العراقية: رفع حظر التسلح عن الجمهورية الاسلامية نصر للامة الاسلامية

وقال البياتي في حوار خاص مع مراسل وكالة "ارنا" في بغداد، : انه "طبقا لما نص عليه القرار الدولي 2231 لعام 2018 فقد انتهت المدة المقررة لحضر التسلح الجائر الذي فرضته الولايات المتحدة الامريكية على الجمهورية الاسلامية الايرانية، بعد ان فشلت جميع الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على حلفائها وعلى المجتمع الدولي لتجديد هذا الحظر الظالم".

وأضاف، ان "الله تبارك وتعالى ينصر عباده المتقين، وما هذا النصر الا من عند الله عز وجل وبفضل حكمة السياسة الايرانية وصبر الشعب الايراني الغيور والدبلوماسية الناجحة والنموذجية للجمهورية الاسلامية".

وأشار الى انه "من الان فصاعدا تستطيع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه تصدير الاسلحه واستيرادها من اي بلد كان والى اي بلد، وهذا نصر جديد تحققه الجمهورية الاسلامية يضاف الى الانتصارات العظيمه للمسلمين".

وأوضح البياتي، ان "امريكا الان تعاني من عزلة واقعية على صعيد المجتمع الدولي بل وحتى حلفاءها اصبحوا لايثقون في سياساتها المتخبطة وقراراتها الغير مسؤولة وهم يتضامنون اليوم مع الجمهورية الاسلامية ويتمردون على قرارات امريكا الجائرة بحق الشعوب الاسلامية".

وشدد على انه "لابد لنا ان نقف وقفة صادقة مع الله تبارك وتعالى وندعوه دوما لنصر هذه الجمهوريه الاسلامية لانها اليوم تمثل الاسلام الحقيقي وتمثل النصره الحقيقيه للامتين العربيه والاسلاميه، والناصر الحقيقي لقضية المسلمين الاولى وهي قضية فلسطين الحبيبة".

ولفت الى ان "الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وقفت وقفه شموخ مع القضيه الفلسطينيه وناصرتها بكل ما اتاها الله من قوة، و ارجو من الله تبارك وتعالى ان يخزي الدبلوماسيه الامريكيه خزيا دائما، ويخزي من يلهثون وراء التطبيع والاستسلام ويتاجرون بالقضية الفلسطينية، وهو القادر على ذلك وما ذلك على الله بعزيز".

انتهى ع ص