فيلم "خورشيد" السينمائي الايراني يشارك في مهرجان روما

وتاتي مشاركة فيلم "خورشيد" (الشمس) في مهرجان روما في سياق حضوره في المهرجانات الدولية المرموقة.

وسيتم عرض الفيلم في دار سينما "كارواجو" اليوم الثلاثاء في قسم "آليس" الخاص بالاطفال في مهرجان روما.

وكان فيلم "خورشيد" قد شارك قبل فترة في قسم السينما الحديثة بمهرجان "ترانس اتلنتيك" الدولي في بولندا.

وشارك الفيلم قبلها في الدورة الـ 77 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي وفاز فيه بجائزة "المصباح السحري" كما ترشح الفيلم ضمن 18 فيلما للفوز بجائزة "الاسد الذهبي" للمهرجان ذاته.

لعب الادوار الرئيسية في الفيلم الفنان القدير علي نصيريان اضافة الى طناز طباطبائي وجواد عزتي وروح الله زماني.

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