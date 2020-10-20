٢٠‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٣:٣٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84081082
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فيلم "خورشيد" السينمائي الايراني يشارك في مهرجان روما

فيلم "خورشيد" السينمائي الايراني يشارك في مهرجان روما

طهران / 20 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- سيشارك الفيلم السينمائي الايراني "خورشيد" للمخرج القدير مجيد مجيدي في مهرجان روما السينمائي الدولي.

وتاتي مشاركة فيلم "خورشيد" (الشمس) في مهرجان روما في سياق حضوره في المهرجانات الدولية المرموقة.

وسيتم عرض الفيلم في دار سينما "كارواجو" اليوم الثلاثاء في قسم "آليس" الخاص بالاطفال في مهرجان روما.

وكان فيلم "خورشيد" قد شارك قبل فترة في قسم السينما الحديثة بمهرجان "ترانس اتلنتيك" الدولي في بولندا.

وشارك الفيلم قبلها في الدورة الـ 77 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي وفاز فيه بجائزة "المصباح السحري" كما ترشح الفيلم ضمن 18 فيلما للفوز بجائزة "الاسد الذهبي" للمهرجان ذاته.

لعب الادوار الرئيسية في الفيلم الفنان القدير علي نصيريان اضافة الى طناز طباطبائي وجواد عزتي وروح الله زماني. 

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