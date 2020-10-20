اصفهان من اقطاب زراعة الاعشاب الطبية في ايران

وتنمو في ايران ثمانية آلاف نوع من مختلف النباتات والاعشاب الطبية وتشير الدراسات الى ان 2300 نوع منها يستخدم في صناعات العطور والاطعمة والالوان الغذائية والتجميل والصحة والاسمدة والمبيدات وغيرها .ويتم تصدير الكثير من هذه النباتات الى مختلف انحاء العالم .

ومحافظة أصفهان في وسط ايران والى جانب معالمها الأثرية والتاريخية تشتهر بزراعة أنواع الأعشاب الطبية والنباتات حيث هناك 585 نوع من الاعشاب الطبية والصناعية والغذائية تتم زراعتها في اصفهان حيث تغطي مايقارب 9,6 مليون هكتار من الاراضي الطبيعية في المحافظة ويتم استحصال اكثر من الفين طن سنويا من تلك الاعشاب.

وتتم زراعة نباتات تحتاج الى كميات قليلة من الماء مثل الكمون والزعفران والخفنج في اصفهان كما ان قائمة الاعشاب الطبية فيها تحظى بتنوع و تتوزع بين الزعتر ولسان الثور و انواع الورود و الازهار كما تشتهر مدينة كاشان التابعة لمحافظة اصفهان بزراعة الورد الجوري و صناعة ماء الورد.



و قال مدير دائرة المصادر الطبيعية في اصفهان " ابتين مير طالبي " انه يتم استحصال وانتاج ما يزيد عن 2100 طن من الاعشاب الطبية والصناعية والغذائية سنويا في المحافظة حيث تقدر قيمتها 471 مليار ريال ( الدولار يساوي 42000).

واضاف طالبي لارنا انه وبعد جني الاعشاب الطبية والصناعية والغذائية يتم ادخالها مرحلة التصنيع لاستخدامها في صناعة الادوية ومنتجات التجميل والمواد الغذائية .

واعتبر امين لجنة تنمية علوم وتقنيات النباتات الطبية التابعة لمعاونية رئاسة الجمهورية لشؤون العلوم والتقنيات الدكتور " محمد حسن عصارة " زيادة زراعة النباتات الطبية فخرا كبيرا لايران وقال:ان مساحة الاراضي التي يتم فیها زراعة الاعشاب والنباتات الطبية تبلغ مايزيد عن 250 الف هكتار .

وبين ان زراعة 25 نوعا من الاعشاب الطبية شهد نموا كبيرا خلال السنوات الاخيرة ومنها الزعفران والبرباريس و العناب والزعتر والنعناع والحبة السوداء والورد الجوري و الكزبرة .

يذكر ان الايرانيين یعملون بجد لإزالة النفط من سلة صادراتهم واستثمار مواردهم الأخرى کما يتفردون بامتلاك سبعة نباتات طبية، وبلغت التجارة فيها أكثر من 550 مليون دولار. ووفقا لمكتب شؤون المراتع في مؤسسة الغابات، أن إيران تستثمر حاليا 170 نوعا من الأدوية العشبية من اصل الفين و500 نوع منها.

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