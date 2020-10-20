ارتفاع إنتاج الحديد الإسفنجي الى 15.5 مليون طن في 6 اشهر

وأفاد مراسل إرنا اليوم الثلاثاء، أنه بناء على الجداول الإحصائية لاتحاد منتجي الصلب الإيراني، فأن كمية إنتاج الحديد الإسفنجي بلغت في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي 14 مليونا و 185 ألف طن.

استهداف الوصول الى انتاج 45 مليون طن

وبحسب الخطة الشاملة لانتاج الصلب الى عام 2025، فمن المتوقع أن يصل انتاج الحديد الإسفنجي الى 45 مليون طن، فيما يتوقع أن تبلغ طاقة صناعة الصلب 55 مليون طن.

تشير الاحصاءات الى ان الطاقة الاسمية لوحدات انتاج الحديد الاسفنجى فى عام 2018 كانت 32.6 مليون طن، بينما كانت الطاقة الانتاجية 26.3 مليون طن.

الصادرات تنخفض في خمسة أشهر

وسجلت صادرات الحديد الإسفنجي خلال الاشهر الخمسة الاولى من هذا العام انخفاضا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت كمية صادرات الحديد الإسفنجي في الفترة من أبريل إلى أغسطس من العام الحالي، 169 ألف طن لتسجل انخفاضا بنسبة 68 بالمائة مقارنة بـ 526 ألف طن في نفس الفترة من العام الماضي.

نمو في الإنتاج بنسبة 6 بالمئة في 12 شهرا

وكشفت إحصائيات الـ 12 شهرا لعام 2019 أن إنتاج الحديد الإسفنجي، بلغ 27 مليونا و 907 ألاف طن، مقابل 26 مليونا و 359 ألف طن لعام 2018 ، ليسجل نموا بنسبة 6 بالمئة.

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