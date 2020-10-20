مسؤول روسی: روسیا تواصل التعاون التجاری مع إیران

و کتب بولیانسکی فی تغریدة ینتقد فیها سیاسات الحظر الأمریکیة وقال: مرة أخری، نشهد النهج الخاطئ، وامریکا تلعب دور شرطی العالم.

وأضاف أن الولایات المتحدة تلعب دورا غیر موات من خلال وضع نفسها فی مکان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، نحن (روسیا) نتعاون مع إیران ونستمر فی التعاون مع هذا البلد، والولایات المتحدة لیست فی وضع یسمح لها بإخبارنا أو إخبار الآخرین بما یجب فعله وما لا یجب فعله، أوقفوا هذه المحاولة غیر المجدیة والمذلة من قبل الولایات المتحدة.

وکتب بولیانسکی التغریدة ردا علی تغریدة وزیر الخارجیة الامریکی مایک بومبیو .

وکان نائب المندوب الروسی الدائم لدی الأمم المتحدة قد انتقد فی وقت سابق سیاسة الولایات المتحدة تجاه إیران ودعا إلی إنهائها.

ودعا فی رسالة علی تویتر واشنطن إلی وقف الأعمال الاستفزازیة ضد طهران وإرسال الأسلحة إلی المنطقة.

وکتب بولیانسکی علی تویتر یوم الأحد ردا علی بیان صحفی من وزیر الخارجیة مایک بومبیو : السید الوزیر، الجمیع یتوقع أن تساعد الولایات المتحدة الشرق الأوسط من خلال وقف الاستفزازات ضد إیران وضخ الأسلحة الى المنطقة.

وأضاف: "غیّر کلمتی" عقوبات " و "عقاب " فی کلامک إلی " حوار " و " تعاطی"، وهذا سوف یساعد کثیرا! اعيدوا الاحترام الى بلدكم !

وزیر الخارجیة الأمریکی، یدق باستمرار علی طبول التوتر والعداء ضد الشعب الإیرانی، زعم یوم الأحد الماضی، أن جمیع عقوبات مجلس الأمن علی إیران قد عادت، لکن فی تناقض واضح، دون الإشارة إلی آلیة تنفیذها، قال إن الولایات المتحدة ستفرض عقوبات من جانب واحد.

انتهى** 2344