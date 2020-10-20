تألق 35 جامعة إيرانية في التصنيف العالمي

واعلن محمد جواد دهقاني رئيس موقع الاستشهاد المرجعي لعلوم العالم الإسلامي (ISC) اليوم الثلاثاء أحدث نتائج التصنيف في تقرير له.

واشار التقرير إلى انها قامت المجموعة المصنفة في موقع الاستشهاد العلمي في العالم الإسلامي بعد ما يقرب من عقد من التصنيف الناجح للجامعات ومعاهد البلاد وكذلك تصنيف الجامعات العالمية والجامعات في العالم الإسلامي قام لأول مرة في العام الايراني الحالي بتصنيف الجامعات في العالم على أساس المجال الموضوعي، والتي تم الكشف عنها بحضور بعض مسؤولي وزارة العلوم.

وشمل التقرير كل من جامعة طهران وجامعة شريف الصناعية وجامعة امير كبير الصناعية والعلوم الطبية والشهيد بهشتي وجامعة مشهد الطبية وعدد أخر من الجامعات التي نشطت في مجال المواضيع المذكورة بما فيها العلوم الطبيعية والهندسة والتقنية والعلوم الطبية والصحة والعلوم الزراعية والاجتماعية والانسانية والرياضيات والكمبيوتر والكيمياء والاعمار والكهرباء والفيزياء والجغرافيا .

انتهى** 1453