تألق فنان إیراني كردي في مهرجان سينمائي بريطاني

واستمرارا للنجاح العالمي للفيلم القصير "بيشكش" للمخرج "بختيار خليلي" من إنتاج مركز الفنون في محافظة كردستان ، تم منح جائزة أفضل مصور سينمائي في مهرجان" Film Showcase Thundr Short " الأول للفيلم القصير إلى زانيار لطفي.

ويوجد في ملف لطفي السينمائي إنتاج وإخراج أفلام روائية قصيرة وهي (الكرسي) و(الاسترخاء في حضور الآخرين) و( مكان صغير للعيش) و(لانك) ، و(نهست) وفيلمين وثائقيين بعنوان (الأخت الغريب) و(بوش كشي) وفيلم الرسوم المتحركة (الطائرة الورقية).

والمهرجان الذي تأثر بتفشي فيروس كورونا أواخر سبتمبر ، أقيم عبر الإنترنت بمشاركة صانعي أفلام من مختلف أنحاء العالم لتقديم أفضل الأفلام القصيرة بمختلف الفئات.

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