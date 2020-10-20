٢٠‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٣ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84081620
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تألق فنان إیراني كردي في مهرجان سينمائي بريطاني

تألق فنان إیراني كردي في مهرجان سينمائي بريطاني

سنندج/20 تشرین الاول/اکتوبر/ارنا- فاز المصور السينمائي الايراني زانيار لطفي، مصور الفيلم القصير "بيشكش" (الهدیة)، بجائزة أفضل مصور سينمائي في المهرجان الدولي للفيلم القصير"Thundr Short Film Showcse " في بريطانيا.

واستمرارا للنجاح العالمي للفيلم القصير "بيشكش" للمخرج "بختيار خليلي" من إنتاج مركز الفنون في محافظة  كردستان ، تم منح جائزة أفضل مصور سينمائي في مهرجان" Film Showcase Thundr Short "  الأول للفيلم القصير إلى زانيار لطفي.

ويوجد في ملف لطفي السينمائي إنتاج وإخراج أفلام روائية قصيرة وهي (الكرسي) و(الاسترخاء في حضور الآخرين) و( مكان صغير للعيش) و(لانك) ، و(نهست) وفيلمين وثائقيين بعنوان (الأخت الغريب) و(بوش كشي) وفيلم الرسوم المتحركة (الطائرة الورقية).

والمهرجان الذي تأثر بتفشي فيروس كورونا أواخر سبتمبر ، أقيم عبر الإنترنت بمشاركة صانعي أفلام من مختلف أنحاء العالم لتقديم أفضل الأفلام القصيرة بمختلف الفئات.

انتهی*3276

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