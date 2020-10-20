تسجيل 322 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل5 الاف و39 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 539 الفا و 670 حالة لغاية الان بينهم 4810 في وضع حرج.

واضافت سادات لاري، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 434 الفا و676 شخصا حتى اليوم.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و570 الفا و243 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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