٢٠‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٣:٠١ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84081891
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مسرحیة ایرانیة تفوز بجائزتين في مهرجان مسرحي يوناني

مسرحیة ایرانیة تفوز بجائزتين في مهرجان مسرحي يوناني

تهران /20 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-فازت المسرحية الايرانية "دایك" من اخراج حامد عالمی بور وتالیف هیوا رباني بجائزتي أفضل مسرحية وأفضل تصميم مسرحي بمهرجان كوينتا رودس الدولي للمسرح في اليونان.

كما حصلت هذه المسرحية علی جائزة أفضل ممثل وممثلة وأفضل تصميم مسرحي بمهرجان جوي فيست في أوكرانيا.

وحصدت هذه  المسرحية 11 جائزة وطنية ودولية في السنوات الثلاث الماضية.

وتحكي المسرحیة قصة أم تنتظر زیارة ابنها منذ 20 عامًا ، وبجانب قصة هذه الأم ، نرى قصة أخرى موازية تتقاطع مع القصة الأولى الأساسية وهی تتابع قصة جندي لم يسمحوا له بزيارة والدته المريضة.

وشارك في تمثيلها كل من راضیه بدرانلویي، علي محمدي وامیرحسین جان نثار. 

و أقيمت الدورة الاولی من مهرجان كوينتا رودس الدولي للمسرح خلال الفترة بین 14 حتی 15 أكتوبر في مدینة آتن.

انتهی 3280 

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