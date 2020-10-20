مصدر امني : ضبط ما يزيد عن 15 طنا من المخدرات في غضون اسبوع واحد

واوضح "اصلاني" خلال تصريحه اليوم الثلاثاء، ان هذه الكمية تشير الى انخفاض لنحو 12 بالمئة في حجم ضبط المخدرات وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي بلغ 17 الفا و293 كغ.

واضاف المسؤول الامني : انه تم خلال الاسابيع الماضية القبض على 7804 متهما بجرائم الاتجار وتعاطي المخدرات في انحاء البلاد؛ مبينا ان 5637 من اجمالي المتهمين تم القبض عليهم بتهم تهريب المخدرات، و2035 اخرين لتعاطيهم المخدرات جهرا.

وتابع، ان 132 شخصا من مجموع المعتقلين خلال الاسبوع المشار اليه، كانوا من الرعايا الاجانب.

انتهى ** ح ع