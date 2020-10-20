مساعد وزير الخارجية : ايران لن تسعى وراء تضييع حقوق ضحايا الطائرة الاوكرانية

جاء ذلك في تصريح ادلى به "بهاروند" امام جمع من اسر ضحايا الرحلة PS-752 لطائرة ركاب اوكرانية، وذلك على هامش الجولة الثانية من المفاوضات الايرانية – الاوكرانية الجارية في طهران، بشان حادث تحطم هذه الطائرة.

وطمأن مساعد وزير الخارجية الايراني، عوائل ضحايا الحادث، بأن "الجهاز الدبلوماسي الايراني ومن خلال التنسيق والتعاون مع سائر الجهات المعنية، كرس جميع طاقاته وقصارى جهده لمتابعة حقوق هؤلاء الضحايا".

وفيما جدد مشاعر المواساة والتعاطف مع هذه الاسر، تعهد بهاروند بانه سيتابع موضوع اللقاء بينها ومسؤولي جهاز القضاء في البلاد للاطلاع على اخر المستجدات بشأن الاجراءات القضائية المتعلقة بحادث الطائرة والرد عن التساؤلات والشبهات المحتملة في هذا الخصوص.

وتستضيف طهران الجولة الثانية من المفاوضات بشان حادث تحطم الطائرة الاوكرانية (خلال الفترة من یوم الاثنین 19 لغایة الاربعاء 21 تشرین الاول / اکتوبر الحالي)، بين الوفد الايراني برئاسة مساعد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية للشؤون الحقوقية والدولية "محسن بهاروند" والوفد الاوكرايني الذي يقوده مساعد وزير خارجية اوكرانيا " يوغني ينين " ايضا.

انتهى ** ح ع