انضمام 3 قطع بحرية الى اسطول كيلان البحري شمالي البلاد

يذكر ان مراسم انضمام القطع البحرية الثلاث جرت اليوم الثلاثاء تزامنا مع اليوم الثالث لاسبوع قوى الامن الداخلي في ايران.

وفي تصريح له بالمناسبة، قال قائد قوات حرس الحدود الايراني "العميد احمد علي كودرزي": ان هذه القطع البحرية الجديدة صمّمت بواسطة السواعد القوى للشباب الايراني بوزارة الدفاع لتنضم اليوم الى اسطول كيلان البحري؛ مبينا ان سرعة زورقي "الخليج الفارسي" تبلغ 53 عقدة بحرية.

واوضح القائد الامني الايراني : ان من ابرز ميزات القطعة البحرية "حيدر" هو انها مزودة بتقنية "المحرك النفاث البحري" والتي لم يحصل عليها في الوقت الحاضر سوى عدد قليل من البلدان ومنها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع القول : ان القطع المنضمة حيدثا الى اسطول كيلان البحري، تقوم بمهام دورية في الخليج الفارسي وبحر قزوين لحراسة الحدود البرية وايضا تامين المياه الاقليمية الايرانية.

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