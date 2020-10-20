٢٠‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٧:٣٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84082229
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قائد الثورة الاسلامية يثمن جهود العاملين لدى قوى الامن الداخلي

قائد الثورة الاسلامية يثمن جهود العاملين لدى قوى الامن الداخلي

طهران / 20 تشرين الاول / اكتوبر/ ارنا - اشاد سماحة قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي" في رسالة بعثها بمناسبة اسبوع قوى الامن الداخلي الايراني، اشاد سماحته بتضحيات وجهود جميع العاملين لدى هذه القوة المسلحة.

وافاد "مركز حفظ ونشر مؤلفات اية الله العظمى الخامنئي"، اليوم الثلاثاء، ان رسالة سماحته الى قائد قوى الامن الداخلي جاءت على الشكل التالي :-

بسم الله الرّحمن الرّحیم
العميد اشتري! بلّغ سلامي الى جميع العاملين الابرار والكادحين الخلّص لدى قوى الامن الداخلي.
ان شعبنا العزيز يثمن التضحيات والجهود الدؤوبة لخادميهم وخادمي الوطن، وهو يشعر اليوم بوجود الاقتدار والحنان كليهما لدى القوات المنتسبة الى قوى الامن الداخلي للجمهورية الاسلامية الايرانية ويشيد بمبادرات هذه القوة في مجال التصدي للمنكرات.

انتهى ** ح ع

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