قائد الثورة الاسلامية يثمن جهود العاملين لدى قوى الامن الداخلي

وافاد "مركز حفظ ونشر مؤلفات اية الله العظمى الخامنئي"، اليوم الثلاثاء، ان رسالة سماحته الى قائد قوى الامن الداخلي جاءت على الشكل التالي :-

بسم الله الرّحمن الرّحیم

العميد اشتري! بلّغ سلامي الى جميع العاملين الابرار والكادحين الخلّص لدى قوى الامن الداخلي.

ان شعبنا العزيز يثمن التضحيات والجهود الدؤوبة لخادميهم وخادمي الوطن، وهو يشعر اليوم بوجود الاقتدار والحنان كليهما لدى القوات المنتسبة الى قوى الامن الداخلي للجمهورية الاسلامية الايرانية ويشيد بمبادرات هذه القوة في مجال التصدي للمنكرات.

انتهى ** ح ع