ظريف يهنئ بنجاح الانتخابات الرئاسية في بوليفيا

تغريدة "ظريف" هذه، جاءت تعليقا على نتائج الانتخابات الرئاسية المعلنة في بوليفيا.

وكتب وزير الخارجية الايراني في هذا الخصوص : انني اقدم خالص التهاني الى الشعب البوليفي البطل، بمناسبة انتصاره على المؤامرات المزعزعة للاستقرار من جانب امبراطورية اليانكي، كما ابارك لرئيس الجمهورية المنتخب "لوئيس ارسي" ونابئه "ديفيد تشوكي" بهذا الانتصار الجماهيري الثمين.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء ايضا، هنأ المتحدث باسم الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة"، الشعب البوليفي والفائزين بالانتخابات الرئاسية، لاجراء هذه الانتخابات وسط اجواء سادها الهدوء وبمشاركة واسعة من قبل الناخبين.

انتهى ** ح ع