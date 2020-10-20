ظريف : جميعا قادرون على ارساء السلام والاستقرار

واضاف : نحن بإمكاننا ان نبقى في اسر الماضي و(في) الفلتان الامني والتوتر المستدام، او نستطيع اختيار السلام والامن والاستقرار والتنمية للجميع؛ يجب ان يكون هذا الاختيار بديهيا لنا جميعا.

واردف وزير الخارجية : ان (محور) كلمتي خلال اجتماع مجلس الامن، يدور حول الوضع في الخليج الفارسي.

علما ان اجتماع مجلس الامن عقد اليوم الثلاثاء عبر لفضاء الافتراضي على مستوى وزراء الخارجية وبمبادرة من روسيا التي تتولى الرئاسة الدورية له، ويشارك ظريف تمثيلا عن احد الدول المطلة على الخليج الفارسي في هذا الاجتماع ايضا.

انتهى ** ح ع