ظريف: ايران لا تعتزم الدخول في سباق التسلح بالمنطقة

جاء ذلك في كلمة القاها ظريف اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي حول الامن في الخليج الفارسي عقد عبر الاجواء الافتراضية على مستوى وزراء الخارجية بمبادرة من روسيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس.

واشار وزير الخارجية الايراني الى مبادرة "هرمز" للسلام التي طرحها رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية العام الماضي خلال اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، لافتا الى ان الولايات المتحدة هي للمصدّر الاكبر للسلاح الى المنطقة.

واعتبر مبادرة "هرمز" للسلام (الامل) بانها تعني اطمئنان كل دولة في المنطقة من السلام والاستقرار والرخاء في جوارنا واضاف: ان مبادرة "الامل" بنيت على اساس التزام جميع الحكومات للارتقاء بالتفهم المتبادل والعلاقات السلمية والودية وتعاون كل الدول والشعوب بالمنطقة.

واضاف: ان هذه المبادرة مرتكزة على مسؤولية كل دولة في المنطقة لضمان السلام والاستقرار والرخاء للجيران وانتفاع الجميع من ذلك. ان التوجهات الخاطئة مثل شراء الامن من الاخرين والحصول على الامن على حساب زعزعة امن الجيران وكسب الهيمنة الاقليمية من شانها ان تؤدي الى تداعيات سيئة.

وتابع ظريف: ان التواجد اللاشرعي لاميركا على بعد 7 الاف و 600 ميل من سواحلها لم يحقق شيئا سوى عملية الاغتيال الجبانة للشهيد الفريق قاسم سليماني؛ العدو رقم 1 لتنظيم داعش، من قبل الرئيس الاميركي.

واضاف وزير الخارجية الايراني: ربما يستطيع احد شراء اكثر الاسلحة تعقيدا بالمال الا ان الحقيقة هي انه لا يمكن شراء الامن والاستقرار.

واضاف ظريف: اننا بحاجة الى التعاون الجماعي من قبل دول المنطقة لايجاد الحوار الشامل والامن في المنطقة، وفي غير هذه الحالة سنشهد الفوضى للاجيال القادمة.

واكد وزير الخارجية: اننا بحاجة الى منطقة قوية تزيل اوهام الهيمنة من قبل قوة –اقليمية او عالمية-، والمنطقة القوية بحاجة الى الاستقرار السياسي والتنمية، منطقة قوية يتمرن فيها جميع الجيران على ضبط النفس الاستراتيجي. اننا لنا هواجسنا وعتاباتنا. الشعب الايراني لن ينسى ابدا اعوام الحرب الثمانية المفروضة التي تلقى فيها المعتدي الدعم المالي الكامل من قبل الجيران.

وقال ظريف: ان رئيس الجمهورية روحاني طرح للجميع افكارنا الاولية على جميع قادة الدول المطلة على الخليج الفارسي ودعاهم لاغناء هذه الافكار والمشاركة في تنفيذها.

واشار في جانب اخر من كلمته الى وجود نحو 50 الف عسكري اميركي في منطقة الخليج الفارسي في 29 قاعدة عسكرية واكثر من 300 طائرة مقاتلة ووجود حاملة طائرات واحدة على الاقل تجوب مياه المنطقة اضافة الى عشرات المدمرات والسفن الحربية الاخرى مع 4 مقرات قيادة مركزية للجيش والقوات الاخرى الجوية والبحرية.

ولفت ظريف إلى مبيعات الأسلحة الكبيرة من قبل اميركا إلى المنطقة، وقال إنه في الفترة من 2014 إلى 2018 ، كان ربع مبيعات الأسلحة في العالم هو الى دول المنطقة.

واضاف: ليس مستغربا ان تبيع الولايات المتحدة غالبية هذه الاسلحة الفتاكة لهم الا ان تعزيز القدرات العسكرية ومئات مليارات الدولارات من مبيعات الاسلحة لم تؤد لا الى توفير الامن للقوى الاجنبية ولا امن المنطقة.

ووجه الشكر والتقدير للغالبية الساحقة من اعضاء مجلس الامن الذين رفضوا اجراءات الولايات المتحدة لتقويض الاتفاق النووي والقرار الاممي 2231 وقال: رغم انتهاء القيود التسليحية الاممية فإن إيران لا ترغب بالدخول بسباق التسلح في المنطقة وشراء الاسلحة على نطاق واسع.

وقال: ان القوات الاجنبية جاءت الى منطقتنا لاظهار قدراتها لنا وليس للحفاظ على شعوبنا.

يتبع ** 2342