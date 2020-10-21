فيلم "درس تعليم السياقة" الايراني يترشح لجائزة "لوركا" بمهرجان "غرناطة" السينمائي

واعلن المهرجان في دورته الـ 26 التي تستمر لغاية 24 اكتوبر الجاري، اسماء الافلام التي ترشحت للمنافسة على نيل جائزة "لوركا" ومن ضمنها الفيلم الايراني القصير "درس تعليم السياقة".

ويمنح مهرجان "غرناطة" للفائزين جوائزه باسم "لوركا" احياء لذكرى الشاعر الاسباني الشهير "فيدريكو غارسيا لوركا".

ويؤدي الادوار الرئيسية في الفيلم كل من؛ ليندا كياني وعلي رضا ثاني فر وسالار خمسة وساناز مصباح.

يذكر ان فيلم "درس تعليم السياقة" كان قد فاز سابقا بالعديد من الجوائز وهي:

-جائزة "المشمش الذهبي" في مهرجان "المشمش الذهبي" الـ 16 في ارمينيا.

-جائزة افضل فيلم في القسم الدولي للافلام القصيرة في المهرجان العالمي السادس لافلام السيدات في دبلن بايرلندا.

-جائزة افضل فيلم قصير درامي في مهرجان I will tell العالمي الـ 13 في بريطانيا.

-جائزة افضل فيلم قصير في مهرجان "اديان اليوم" العالمي الـ 22 في ايطاليا.

-جائزة افضل فيلم قصير في مهرجان "اوهاي" العالمي الـ 20 في اميركا.

-جائزة افضل فيلم قصير في مهرجان "Big Muddy" العالمي الـ42 للافلام المستقلة في اميركا.

-جائزة افضل فيلم قصير في مهرجان "Through Women’s Eyes" العالمي الـ 21 في اميركا.

-الجائزة الثانية لقسم الافلام القصيرة في مهرجان "SiciliAmbiente" العالمي الـ 12 في ايطاليا.

-جائزة افضل سيناريو للافلام القصيرة في مهرجان "بيروت" العالمي لافلام السيدات.

انتهى ** 2342