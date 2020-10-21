ممثلية ايران في اوروبا : لن تنضم إيران إلى سباق التسلح في غرب آسيا

وجاء في تغريدة للممثلية على صفحتها الخاصة بتويتر:" ان ايران لن تنضم الى سباق التسلح في منطقة غرب اسيا المملوءة بالسلاح الامريكي".

واضافت الممثلية : "من المفارقات المريرة" أن دولة تنفق مليارات الدولارات على الأسلحة , تذرف دموع التماسيح لانتهاء حظر الأسلحة على ايران في 18 أكتوبر."

وجاء ايضا " ان السعودية من بين الدول الخمس الأولى في العالم من حيث الإنفاق العسكري وأيديها ملطخة بدماء اليمنيين الأبرياء. الإنفاق العسكري الكبير للسعودية في غرب آسيا حول المنطقة إلى مستودع ذخيرة متفجرة".

يذكر ان الحظر التسليحي ضد ايران الذي جاء في القرار 2231 تم انهاءه بتاريخ 18 اكتوبر الحالي .



وكانت ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة قد اصدرت بيانا حول انتهاء القيود التسليحية على ايران وفقا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي عام 2015 وقالت ان ايران بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي تزاول مع الدول الاخرى التجارة المشروعة ومنها تجارة الاسلحة من الان فصاعدا.

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