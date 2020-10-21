السفیر الایرانی فی كييف: الجولة القادمة من المحادثات الإيرانية-الأوكرانية ستعقد أواخر نوفمبر

وقال "منوجهر مرادي" اليوم الاربعاء في تغريدة له على تويتر: "انتهت الجولة الثانية من المحادثات القضائية بين ايران و اوكرانيا امس الثلاثاء حول قضية حادث الطائرة الاوكرانية التي اسقطت خطأ في جنوب طهران في 8 يناير الماضي.

وقال السفیر الایرانی: "اعتبر الجانبان المحادثات" بناءة "وشددا على تسوية القضايا وفقًا للقوانين الدولية."

وعقدت في طهران الجولة الثانية من المحادثات القضائية بين الوفد الايراني برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية "محسن بهاروند" و الوفد الاوکرانی برئاسة نائب وزير الخارجية الأوكراني "یوئنی ینین " . حول قضية حادث الطائرة الاوكرانية التي اسقطت خطأ في جنوب طهران في 8 يناير الماضي.

يذكر ان طائرة الركاب الاوكرانية كانت قد اسقطت عن طريق الخطأ صباح يوم 8 كانون الثاني/يناير الماضي بعد اقلاعها بدقائق من مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب العاصمة طهران ما ادى الى مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 وغاليتهم ايرانيون والطاقم البالغ عدده 9 وهم اوكرانيون.

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