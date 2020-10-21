نجاح عملية الهجوم الإلكتروني المضاد على أنظمة الدفاع الجوي

وافاد مراسل ارنا نقلا عن المقر الاعلامي لمناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 99" التخصصية المشتركة انه تمت خلال هذه المناورات التي اقيمت بمشاركة قوات الدفاح الجوي لجيش الجمهورية الاسلامية وقوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري والقوة الجوية للجيش تمرين مختلف التكتيكات لمواجهة الحرب الالكترونية.

في هذه المرحلة من التمرين ومن خلال ايجاد تداخل إلكتروني على رادارات الدفاع الجوي بواسطة طائرات بدون طيار، تم تقييم استقرار واستمرارية عمليات الرادار كأحد المكونات الرئيسية للدفاع الجوي في بيئة ملوثة بالحرب الإلكترونية.

وكذلك تم بنجاح الكشف عن الأهداف وتحديدها ورصد منطقة التمرين بواسطة أنظمة الكشف والرادارات الخاصة بالدفاع الجوي في بيئة الحرب الإلكترونية في هذه المرحلة من التمرين.

كما تم إجراء ونجاح عملية التداخل الإلكتروني على الطائرات المسيرة المهاجمة والسيطرة عليها من أجل منع تسللها الى منطقة المناورات.

كما تمت عملية اعتراض الطائرات المهاجمة بواسطة بطائرات " كرار" بدون طيار ومنعها من الغزو والاقتراب من منطقة المناورات.

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