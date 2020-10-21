٢١‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١٢:٢٤ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84083837
٠ Persons

سمات

تصدير بضائع من منطقة أرس الحرة بقيمة 240 مليون دولار

تصدير بضائع من منطقة أرس الحرة بقيمة 240 مليون دولار

تبريز/21تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال نائب وزير الاقتصاد والاستثمار في منظمة "منطقة ارس الحرة" انه تم تصدير بضائع بقيمة 240 مليون دولار من هذه المنطقة إلى عدة دول في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري الايراني (بدأ في 21مارس 2020).

وبحسب  تقرير وكالة ارنا ، قال صفر شاسفند في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن قيمة البضائع المصدرة من منطقة أرس الحرة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري الايراني بلغت 63 مليون دولار، بزيادة قدرها 12.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتابع: إن البضائع المصدرة هي المكسرات والمنتجات البلاستيكية وأكياس الجامبو وأحزمة البروبيلين وأكياس البولي بروبلين وخيوط البوليستر والهيدروكربونات وسبائك الصلب وأنواع اليات خطوط الإنتاج.

وقال ان الدول التي تم تصدير البضائع اليها هي جمهورية أذربيجان وتركيا والعراق وكازاخستان وأفغانستان والإمارات العربية المتحدة وأرمينيا وجمهورية التشيك وأوزبكستان.

وتبلغ مساحة منطقة أرس الحرة، أكثرا من 70 ألف هكتار، وتقع في مقاطعة خداآفرين على بعد 130 كيلومترا من شمال غرب تبريز.

انتهي**3276

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 5 =