تصدير بضائع من منطقة أرس الحرة بقيمة 240 مليون دولار

وبحسب تقرير وكالة ارنا ، قال صفر شاسفند في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن قيمة البضائع المصدرة من منطقة أرس الحرة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري الايراني بلغت 63 مليون دولار، بزيادة قدرها 12.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتابع: إن البضائع المصدرة هي المكسرات والمنتجات البلاستيكية وأكياس الجامبو وأحزمة البروبيلين وأكياس البولي بروبلين وخيوط البوليستر والهيدروكربونات وسبائك الصلب وأنواع اليات خطوط الإنتاج.

وقال ان الدول التي تم تصدير البضائع اليها هي جمهورية أذربيجان وتركيا والعراق وكازاخستان وأفغانستان والإمارات العربية المتحدة وأرمينيا وجمهورية التشيك وأوزبكستان.

وتبلغ مساحة منطقة أرس الحرة، أكثرا من 70 ألف هكتار، وتقع في مقاطعة خداآفرين على بعد 130 كيلومترا من شمال غرب تبريز.

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