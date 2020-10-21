ترحيب ايران باستثمارات باكستانية في منطقة جابهار الاقتصادية

وبدأ الاجتماع الثامن للجنة التجارة الحدودية المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان أعماله، يوم امس الثلاثاء، بمناقشة تطوير العلاقات التجارية وتسهيل الشؤون الجمركية بمشاركة وفود من البلدين في مدينة كويته مركز إقليم بلوشستان الباكستاني.

وفي الجولة الجديدة من اجتماع لجنة التجارة الحدودية بين إيران وباكستان، ناقش ممثلو البلدين سبل تعزيز التبادلات الحدودية والتجارة وتسهيل الإجراءات الجمركية وتنفيذ استراتيجية مشتركة لتمتين التعاون التجاري في ظل الظروف التي فرضها فيروس كورونا.

وتتراس الوفد الإيراني "ماندانا زنكنه" مساعد محافظ سيستان وبلوجستان للشؤون الاقتصادية، فيما يترأس الوفد الباكستاني "عبد الوحيد مروت"، مدير جمارك اقليم بلوشستان في الاجتماع الذي يستمر يومين.

واكدت زنكنه على ضرورة اقامة معابر حدودية جديدة بين البلدين وخاصة في " ريمدان – كبد " خلال شهر واحد والاتفاق على ذلك .

كما تم الاتفاق على زيادة ساعات نشاط الجمارك في منفذ " ميرجاوه - تفتان " من 12 ساعة يوميا الى 24 ساعة اعتبارا من 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2020 .

و رحبت "ماندانا زنكنه"خلال الاجتماع باستثمارات باكستانية في منطقة جابهار التجارية الخاصة وميرجاوه وريمدان .

و الحدود المشتركة بين محافظة سيستان وبلوجستان الايرانية مع باكستان و التي تبلغ 900 كيلومتر،منحت المحافظة امكانيات كبيرة في التجارة والتبادلات الحدودية مع باكستان.

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